< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch zahynuli dve osoby
Armáda Izraela v samostatných vyhláseniach bez uvedenia ďalších podrobností uviedla, že jej cieľom boli dvaja členovia Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 16. decembra (TASR) - Izraelské útoky na Libanon si v utorok vyžiadali dve obete, jedna z nich neďaleko Bejrútu, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael tvrdí, že úder zacielil na objekty militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 pokračuje v útokoch na Libanon a svoje jednotky má naďalej na piatich miestach na juhu krajiny, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že „nepriateľský izraelský útok na vozidlo... zabil jednu osobu a päť ďalších pri tom utrpelo zranenia“. Oblasť sa nachádza približne 30 kilometrov južne od hlavného mesta. Predtým oznámilo, že jedna osoba zahynula aj pri izraelskom útoku na vozidlo neďaleko hraníc.
Armáda Izraela v samostatných vyhláseniach bez uvedenia ďalších podrobností uviedla, že jej cieľom boli dvaja členovia Hizballáhu.
Podľa libanonského rezortu zdravotníctva si izraelské útoky vyžiadali v nedeľu tri obete v rôznych častiach krajiny. Izrael tvrdí, že zlikvidoval členov Hizballáhu. Na základe údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú zo správ ministerstva zdravotníctva, bolo od začiatku prímeria zabitých približne 340 ľudí pri izraelských útokoch.
K úderom došlo napriek tomu, že koncom týždňa je naplánované stretnutie komisie na monitorovanie prímeria, ktorej členmi sú aj Francúzsko či Spojené štáty.
Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 pokračuje v útokoch na Libanon a svoje jednotky má naďalej na piatich miestach na juhu krajiny, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že „nepriateľský izraelský útok na vozidlo... zabil jednu osobu a päť ďalších pri tom utrpelo zranenia“. Oblasť sa nachádza približne 30 kilometrov južne od hlavného mesta. Predtým oznámilo, že jedna osoba zahynula aj pri izraelskom útoku na vozidlo neďaleko hraníc.
Armáda Izraela v samostatných vyhláseniach bez uvedenia ďalších podrobností uviedla, že jej cieľom boli dvaja členovia Hizballáhu.
Podľa libanonského rezortu zdravotníctva si izraelské útoky vyžiadali v nedeľu tri obete v rôznych častiach krajiny. Izrael tvrdí, že zlikvidoval členov Hizballáhu. Na základe údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú zo správ ministerstva zdravotníctva, bolo od začiatku prímeria zabitých približne 340 ľudí pri izraelských útokoch.
K úderom došlo napriek tomu, že koncom týždňa je naplánované stretnutie komisie na monitorovanie prímeria, ktorej členmi sú aj Francúzsko či Spojené štáty.