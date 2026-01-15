< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch zomrel vysokopostavený predstaviteľ Hamasu
Autor TASR
Káhira 15. januára (TASR) - Medzi siedmimi ľuďmi zabitými vo štvrtok pri izraelských leteckých útokoch v meste Dajr al-Balah v Pásme Gazy je aj vysokopostavený predstaviteľ ozbrojeného krídla militantného hnutia Hamas Muhammad al-Húlí. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj z palestínskeho hnutia, píše TASR.
Podľa zdravotníkov pri útokoch zahynulo ďalších šesť ľudí vrátane 16-ročného dievčaťa a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Portál The Times of Israel (TOI) píše, že medzi obeťami sú zrejme al-Húlího manželka a dcéra.
Od nadobudnutia platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2025 bolo hlásených viac ako 400 zabitých Palestínčanov a traja izraelskí vojaci. Obe strany sa viackrát obvinili z porušovania prímeria. Spojené štáty v stredu oznámili začiatok druhej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy.
Detský fond OSN (UNICEF) v utorok vyhlásil, že od uzavretia prímeria bolo v Gaze pri dronových a iných útokoch zabitých viac ako 100 detí.
