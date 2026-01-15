Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Zahraničie

Pri izraelských útokoch zomrel vysokopostavený predstaviteľ Hamasu

.
Provizórne stany poskytujú útočisko vysídleným Palestínčanom medzi budovami zničenými izraelskými leteckými a pozemnými operáciami v meste Gaza vo štvrtok 15. januára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa zdravotníkov pri útokoch zahynulo ďalších šesť ľudí vrátane 16-ročného dievčaťa a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.

Autor TASR
Káhira 15. januára (TASR) - Medzi siedmimi ľuďmi zabitými vo štvrtok pri izraelských leteckých útokoch v meste Dajr al-Balah v Pásme Gazy je aj vysokopostavený predstaviteľ ozbrojeného krídla militantného hnutia Hamas Muhammad al-Húlí. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj z palestínskeho hnutia, píše TASR.

Podľa zdravotníkov pri útokoch zahynulo ďalších šesť ľudí vrátane 16-ročného dievčaťa a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Portál The Times of Israel (TOI) píše, že medzi obeťami sú zrejme al-Húlího manželka a dcéra.

Od nadobudnutia platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2025 bolo hlásených viac ako 400 zabitých Palestínčanov a traja izraelskí vojaci. Obe strany sa viackrát obvinili z porušovania prímeria. Spojené štáty v stredu oznámili začiatok druhej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy.

Detský fond OSN (UNICEF) v utorok vyhlásil, že od uzavretia prímeria bolo v Gaze pri dronových a iných útokoch zabitých viac ako 100 detí.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území