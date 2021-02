Pri Janove spadli do mora stovky rakiev po zrútení cintorína

Janov 24. februára (TASR) - Stovky rakiev spadli do mora na pobreží neďaleko talianskeho mesta Janov po pondelňajšom zosuve pôdy, ktorý spôsobil kolaps miestneho cintorína. Informovala o tom stanica CNN.



Cintorín v obci Camogli ležiacej na pobreží Ligúrskeho mora zhruba 25 kilometrov od Janova, bol postavený pred viac ako sto rokmi a nachádza sa pozdĺž skalných útesov týčiacich sa nad morom. Starosta obce Francesco Olivari nazval prepadnutie cintorína do mora "nepredstaviteľnou katastrofou".



Podľa odhadov spadlo do mora až 200 rakiev, z ktorých sa najprv podarilo zachrániť len desať, uviedol Giacomo Giampedrone z úradu civilnej ochrany v Ligúrii. Dodal, že vytiahnutie zvyšných rakiev z mora bude závisieť od správania sa mora v nasledujúcich dňoch. Predstavitelia janovského prístavu podľa jeho slov v pondelok večer zablokovali oblasť pod cintorínom, aby zabránili tomu, že rakvy odplaví na otvorené more.



Pracovníci údržby v danej oblasti v sobotu museli prerušiť práce po tom, čo objavili v skalách pukliny. Starosta uviedol, že následne sa rozhodli uzavrieť i priľahlý cintorín.



To, či hrozí nebezpečenstvo ďalšieho zosuvy pôdy, ako aj lepší prehľad o škodách sa privolaní pracovníci miestneho úradu civilnej ochrany spolu s tímom geológov snažia zistiť pomocou dronov.



"Tento typ zosunu pôdy, ktorý sa stal dnes, je veľmi ťažké zistiť či predpovedať," povedal Olivari s tým, že ide o veľmi nestabilnú oblasť.



Zasahujúce tímy v utorok po obhliadke miesta uviedli, že budú pokračovať v zachytení ďalších rakiev a ľudských pozostatkov, ktoré sú v nich uložené.