Pri južnom pobreží Nového Zélandu udrelo zemetrasenie s magnitúdou 6,7

Wellington 25. marca (TASR) - Pri južnom pobreží Nového Zélandu v noci na utorok udrelo zemetrasenie s magnitúdou 6,7, oznámila americká geologická služba USGS. Otrasy podľa vládnych úradov pocítilo viac než 4700 ľudí. Miestne médiá informovali o padajúcich predmetoch a rozkývaných budovách. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Zemetrasenie s pôvodne nameranou magnitúdou 7,0 nastalo o 14.43 h miestneho času (02.43 h SEČ) v hĺbke desať kilometrov od juhozápadného cípu Južného ostrova Nového Zélandu. Vládny úrad Geonet informoval, že malo hĺbku až 33 kilometrov.



Tamojšia Národná agentúra pre krízové riadenie vyzvala obyvateľov priľahlých regiónov, aby sa zdržiavali mimo pláží a pobrežných oblastí kvôli riziku "silných a neobvyklých prúdov". Varovanie pred vlnou cunami ale úrady nevydali a bezprostredne nehlásili ani materiálne škody.



Oslovení obyvatelia južných oblastí Nového Zélandu pre agemtúru AFP uviedli, že išlo o dosť dlhé zemetrasenie, no ľudí to príliš netrápilo a situáciu vnímali celkom pokojne.



"Veci nám vypadli z police. Drevený stôl vonku tancoval,“ napísal podľa denníka New Zealand Herald jeden z používateľov na Facebooku.



Nový Zéland leží na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza k častej seizmickej aktivite.