Pri kanadskej internátnej škole sa našli ďalšie neoznačené hroby

Na archívnej snímke budova školy v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia, kde našli pozostatky žiakov pomocou špeciálneho radaru. Foto: TASR/AP

Ottawa 14. júla (TASR) - Viac než 160 neoznačených hrobov objavili v blízkosti miesta niekdajšej internátnej školy pre pôvodných obyvateľov v Kanade, uviedol v utorok západokanadský kmeň Penelakut. Ide o štvrtý podobný nález za uplynulých niekoľko týždňov. Informuje o tom agentúra AFP.Nezaznamenané a neoznačené hroby našli v rezervácii v Britskej Kolumbii. Nálezy viac než 1000 podobných hrobov v uplynulých týždňoch vyvolali v Kanade celonárodné zúčtovanie s bolestnou minulosťou krajiny a jej politiky nútenej asimilácie pôvodného obyvateľstva.uviedol v súvislosti s najnovším nálezom bývalý viceprezident Únie náčelníkov Indiánov Britskej Kolumbie Bob Chamberlin. Podľa jeho odhadov sa stále nenašli ďalšie desiatky takýchto neoznačených hrobov.povedal reportérom v utorok kanadský premiér Justin Trudeau.Internátna škola pre pôvodných obyvateľov na ostrove Penelakut západne od mesta Vancouver prijímala študentov z radov pôvodného obyvateľstva Kanady od 19. storočia až do roku 1975, pripomína agentúra AP.Najnovší objav prišiel krátko po tom, čo v Kanade odkryli tri podobné hrobové miesta. V júni sa v Britskej Kolumbii našli pozostatky zhruba 215 detí v meste Kamploops. Nasledovali nálezy 715 neoznačených hrobov v provincii Saskatchewan a 182 ďalších v meste Cranbrook na juhovýchode Britskej Kolumbie.Každý objav oživuje históriu v súvislosti s traumou, ktorú utrpelo podľa odhadov 150.000 detí pôvodného obyvateľstva, ktoré odtrhli od rodín, jazyka a kultúry, pripomína AFP. Až do roku 1990 boli takéto deti nútene zapisované do 139 internátnych škôl po celej krajine. Viacero z nich bolo vystavených zlému zaobchádzaniu či sexuálnemu zneužívaniu a viac než 4000 ich zomrelo na školskej pôde, uviedla vyšetrovacia komisia, ktorá dospela k záveru, že kanadská vláda sa podieľala naV roku 2008 sa vtedajší premiér Stephen Harper v mene kanadského ľudu za internátne školy určené pre pôvodných obyvateľov ospravedlnil.