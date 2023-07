Pri Kanárskych ostrovoch zachránili 85 migrantov

Madrid 25. júla (TASR) - V Atlantickom oceáne pri pobreží španielskeho ostrova Gran Canaria sa potopila loď s migrantmi. Jedna osoba zahynula, ďalších 85 ľudí sa podarilo zachrániť. V utorok to oznámili španielski záchranári. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



K nehode došlo ešte v pondelok večer. Štyri osoby previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami. Španielske úrady po potopení lode nezvestných nehlásili.



Podľa údajov španielskej mimovládnej organizácie Caminando Fronteras pri pokuse doplaviť sa do Španielska zahynulo počas prvých šiestich mesiacov tohto roka najmenej 951 ľudí. Väčšina z nich prišla o život v snahe doplaviť sa na španielske Kanárske ostrovy zo západnej Afriky.