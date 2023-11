Pri Kanárskych ostrovoch zachránili viac ako 500 migrantov

Madrid 4. novembra (TASR) - Španielska pobrežná stráž v sobotu oznámila, že v Atlantickom oceáne neďaleko Kanárskych ostrovov zachránila viac ako 500 migrantov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Lode španielskej pobrežnej stráže zachránili migrantov zo štyroch plavidiel neďaleko najmenšieho a najzápadnejšieho kanárskeho ostrova El Hierro.



Pobrežná stráž uviedla, že pri záchrannej operácii našla aj dve mŕtve telá. Ďalší dvaja ľudia zahynuli neskôr v nemocnici, priblížila španielska Civilná garda, ktorá sa tiež podieľala na záchrane.



Počet migrantov prichádzajúcich ku Kanárskym ostrovom z afrických krajín sa od septembra zvýšil vzhľadom na priaznivejšie počasie a pokojnejšie more, píše Reuters.



Španielske ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že za prvých desať mesiacov tohto roka prišlo na Kanárske ostrovy 30.705 nelegálnych migrantov, čo predstavuje nárast o 111 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.



Toto číslo je porovnateľné s doterajším celoročným rekordom z roku 2006, keď sa na Kanárske ostrovy dostalo 31.678 migrantov. Ostatné trasy do Európy boli vtedy zablokované.



Španielske Kanárske ostrovy sa nachádzajú v Atlantickom oceáne asi 100 kilometrov od západného pobrežia Afriky. Toto súostrovie sa stalo hlavným cieľom migrantov zo Senegalu a ďalších afrických krajín, ktorí sa snažia dostať do Španielska.