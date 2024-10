Pri Kanárskych ostrovoch zaistili loď so štyrmi tonami kokaínu

Madrid 4. októbra (TASR) - Španielske úrady v piatok oznámili, že pri zásahu na nákladnej lodi pri Kanárskych ostrovoch zaistili štyri tony kokaínu a zadržali desať členov jej posádky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zhruba 70-metrov dlhú loď plaviacu sa pod vlajkou Tanzánie zaistili približne 130 námorných míľ od Lanzarote, najvýchodnejšieho z Kanárskych ostrovov ležiacich pri severozápadne Afriky. Zadržali všetkých členov jej posádky, vrátane piatich Turkov, medzi ktorými bol aj kapitán, dvoch Azerbajdžancov a Holanďana.



Nákladná loď vzbudila pozornosť úradov, pretože podnikla "jedinečnú plavbu" z Turecka do západnej Afriky bez toho, že by niekde naložila alebo vyložila tovar. Po vykonaní "nevyspytateľných manévrov" zároveň nabrala kurz na Pyrenejský polostrov, informovali španielska polícia a daňový úrad v spoločnom vyhlásení.



Loď bola monitorovaná Námorným analytickým a operačným centrom pre narkotiká so sídlom v Lisabone, ktoré je iniciatívou šiestich krajín Európskej únie a Británie, pričom operáciu na jej dolapenie koordinovala španielska polícia. Zadržali ju plavidlá španielskych a francúzskych colných úradov, ktoré v oblasti hliadkovali.



Španielsko je jednou z hlavných brán, cez ktoré sa drogy dostávajú do Európy. Môžu za to jeho blízke vzťahy so svojimi bývalými kolóniami v Latinskej Amerike, ako aj jeho geografická blízkosť k Maroku, ktoré patrí k najväčším producentov marihuany.