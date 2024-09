Pri kmeňových konfliktoch na severe Pakistanu zahynulo 37 ľudí

Islamabad 27. septembra (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo počas prebiehajúcich násilností medzi kmeňmi na severe Pakistanu v regióne Kurrám. Celkovo zranenia utrpelo vyše 150 ľudí. Konflikt medzi znepriatelenými skupinami trvá už šesť dní. V piatok to pre agentúru AFP uviedli miestni predstavitelia, píše TASR.



Boje s použitím ťažkých zbraní pokračujú vo viacerých oblastiach regiónu, a to napriek snahám bezpečnostných síl a miestnych kmeňových autorít o uzavretie dohody.



Región Kurrám bol v minulosti poloautonómnou oblasťou Pakistanu a jeho história je poznačená násilnými konfliktmi medzi miestnymi kmeňmi patriacimi k sunnitským a šiitským islamským sektám.



"To, čo sa začalo ako spor o pozemky, prerástlo do plnohodnotnej vojny siekt s použitím automatických a poloautomatických zbraní, ako aj mínometných granátov," uviedol pre agentúru AFP nemenovaný miestny predstaviteľ. Poškodené boli desiatky domov.



Hovorca miestnej regionálnej správy uviedol, že spolupracujú s kmeňovými starejšími v snahe zmierniť napätie. Všetky snahy o ukončenie bojov zo strany vlády a ostatných kmeňov však doteraz zlyhali.



AFP pripomína, že spory medzi kmeňmi nie sú v Pakistane ničím nezvyčajným. Obzvlášť násilné sú predovšetkým v hornatej severozápadnej provincii Chajbar Paštúnchwá, kde sa miestne komunity riadia tradičnými kmeňovými pravidlami cti. V júli v rovnakom regióne pri konflikte o pôdu zahynulo až 35 ľudí. Spor ukončila až kmeňová rada džirga, ktorá vyhlásila prímerie.



Pakistan je prevažne sunnitskou krajinou a šiitská komunita, ktorá tvorí približne 15 percent obyvateľstva Pakistanu, je dlhodobo vystavená diskriminácii a násiliu, pripomína AFP.