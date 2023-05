Pri Kolíne nad Rýnom narazil do robotníkov vlak, hlásia dve obete

Kolín nad Rýnom 4. mája (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli vo štvrtok po náraze vlaku do skupiny robotníkov neďaleko nemeckého Kolína nad Rýnom. Oznámila to nemecká spolková polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



K incidentu na železničnom priecestí došlo pri meste Hürth juhozápadne od Kolína, uvádza denník Kölner Stadt-Anzeiger. Železničná trať na danom úseku bola uzavretá. Podľa polície je na mieste aj niekoľko zranených osôb.



Hovorkyňa železníc povedala, že do robotníkov narazil rýchlik Intercity (IC) 2005 smerujúci z prístavného mesta Emden do Koblenzu.