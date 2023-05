Pri korunovácii Karola III. použijú stáročné korunovačné klenoty

Žena fotí umeleckú inštaláciu zobrazujúcu korunu svätého Edwarda v centre Londýna, v stredu 3. mája 2023. Foto: TASR/AP

Kráľovský nadšenec má svoj stan vyzdobený vlajkou kráľa Karola III. pozdĺž cesty King's Coronation v The Mall v Londýne vo štvrtok 4. mája 2023. Foto: TASR/AP

Vo štvrtok 4. mája 2023 je v Londýne odfotená výkladná skriňa s fotografiou kráľa Karola III. Foto: TASR/AP

Londýn 5. mája (TASR) - Mnohé z korunovačných klenotov a iných predmetov, ktoré použijú pri sobotňajšej korunovácii britského kráľa Karola III., sú staré aj niekoľko storočí. TASR prináša prehľad najstarších a najvýznamnejších z nich.Spojené kráľovstvo je podľa webovej stránky kráľovskej rodiny jedinou európskou krajinou, ktorá pri korunovácii doteraz používa korunovačné klenoty, ako sú koruna, jablko a žezlá. Tieto predmety symbolizujú rôzne povinnosti a aspekty služby monarchu, uvádza televízia BBC.Karol bude korunovaný korunou svätého Eduarda. Táto koruna bola pôvodne vyrobená pre Karola II. v roku 1661 ako náhrada za stredovekú korunu pochádzajúcu zrejme z 11. storočia, ktorá bola roztavená v roku 1649 počas anglickej občianskej vojny.Nejde o presnú repliku pôvodnej koruny, no niektoré jej prvky ostali zachované. Na vrchu koruny sa nachádza kráľovské jablko a kríž, čo symbolizuje kresťanský svet. Kostra koruny je vyrobená z čistého zlata a sú do nej osadené rubíny, ametysty, zafíry, granáty, topásy a turmalíny. Podľa BBC sa na nej nachádza vyše 2000 diamantov a celá koruna váži približne kilogram.Karol si dá korunu na hlavu po prvý a posledný raz v živote, a to práve počas korunovácie. Celkovo bude len siedmym monarchom, ktorý si túto korunu nasadí, pripomína BBC.Kráľovské jablko bolo vyrobené v 17. storočí a znázorňuje panovníkovu moc a kresťanský svet. Jablko je rozdelené pásmi vykladanými šperkami na tri časti, ktoré symbolizujú tri svetadiely, ktoré boli v stredoveku známe.Na korunovácii budú tiež použité dve kráľovské žezlá. Panovníkovo žezlo s krížom reprezentuje časnú moc monarchu a pripomína mu, že má vládnuť dobre a spravodlivo. Na jeho vrchole sa nachádza diamant Cullinan, ktorý bol vybrúsený z najväčšieho nájdeného bezfarebného diamantu. Žezlo bolo pôvodne vyrobené v 17. storočí pre Karola II. a Cullinan bol na žezlo pridaný v roku 1910.Panovníkovo žezlo s holubicou symbolizuje duchovnú úlohu monarchu. Na jeho vrchole sa nachádza holubica s rozprestretými krídlami, ktorá reprezentuje Ducha Svätého. Žezlo vyrobil v roku 1661 kráľovský klenotník Sir Robert Vyner.Korunovačný prsteň, nazývaný tiež svadobný prsteň Anglicka, symbolizuje kráľovskú dôstojnosť. Na prsteni sa nachádza zafír s krížom vytvoreným z rubínov, ktorý je osadený do diamantov. Prsteň bol vyrobený v roku 1831 pre korunováciu Viliama IV.Sky News upozorňuje, že Karol si počas korunovácie prsteň nenavlečie na prst, len dá najavo, že ho uznal.Korunovačný olej bude naliaty v ampule vyrobenej zo zlata do tvaru orla s rozprestrenými krídlami. Bola vyrobená na korunováciu Karola II. v roku 1661. Do tvaru orla ju vymodelovali na základe legendy zo 14. storočia, podľa ktorej sa svätému Tomášovi Becketovi zjavila Panna Mária a podala mu zlatého orla a fľaštičku s olejom na pomazanie budúceho anglického kráľa.Olej sa počas ceremónie naleje cez otvor v zobáku orla do korunovačnej lyžičky, ktorá je najstarším predmetom, aký použijú pri korunovácii. Prvé záznamy o jej použití sú z roku 1349, no predpokladá sa, že pochádza prinajmenšom z 12. storočia.Túto korunu bude mať Karol na hlave pri odchode z Westminsterského opátstva. Používa sa pri rôznych ceremoniálnych udalostiach. Bola vyrobená pre korunováciu Juraja VI. v roku 1937 a je založená na imperiálnej korune kráľovnej Viktórie z roku 1838.Pri korunovácii Karolovej manželky bude použitý zlatý rubínový prsteň a žezlá s krížom a holubicou podobne ako u kráľa.Arcibiskup Kamile nasadí korunu kráľovnej Márie, na ktorej boli pred korunováciou vykonané drobné zmeny. Kamila tak bude prvou kráľovnou v moderných dejinách, ktorá bude korunovaná už existujúcou a nie novou korunou, pripomína Buckinghamský palác. Túto korunu pritom možno nosiť aj bez vrchnej klenby.Korunovačná stolica bola pôvodne vyrobená na príkaz anglického kráľa Eduarda I. pred vyše 700 rokmi tak, aby bolo možné pod ňu položiť kameň osudu symbolizujúci škótsku štátnosť. Kameň priniesol anglický kráľ zo Škótska v roku 1296 a zveril ho do opatery westminsterského opáta. V roku 1996 bol prevezený späť do Škótska, no nedávno ho znova priniesli do Londýna, aby ho mohli použiť pri korunovácii.Predpokladá sa, že korunovačná stolica, známa tiež ako stolica svätého Eduarda, je vôbec najstarší kus nábytku v Spojenom kráľovstve, ktorý sa stále využíva na svoj pôvodný účel. Celkovo na nej korunovali 26 kráľov.Stolica bude počas korunovácie umiestnená v strede stredovekej mozaiky a otočená čelom k hlavnému oltáru. Zdôrazní sa tak náboženský charakter ceremónie.Neskôr sa kráľ s kráľovnou posadia na trón, kde prebehne intronizácia. S ohľadom na udržateľnosť sa Karol s Kamilou rozhodli, že použijú tróny vyrobené na predchádzajúce korunovácie a iba ich dajú upraviť podľa súčasných požiadaviek.Počas obradu pomazania – najposvätnejšej časti ceremónie – bude kráľa pred zrakmi verejnosti chrániť plenta. Vyšívané plátno bolo vyrobené s pomocou tradičných i moderných postupov a odráža kráľovu hlbokú náklonnosť k Spoločenstvu národov (Commonwealth), uvádza Buckinghamský palác.Ústredným motívom plátna je strom, na ktorom je 56 listov symbolizujúcich 56 členských krajín Commonwealthu. Kráľov monogram sa nachádza na spodku kmeňa, čo má symbolizovať, že je služobníkom svojho ľudu.