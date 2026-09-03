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Pri krádeži paliva v Nigérii zahynulo najmenej 37 ľudí
Muži pri krádeži odčerpávali ropný produkt z potrubia a zároveň ho prečerpávali do svojich člnov.
Autor TASR
Port Harcourt 3. septembra (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo vo štvrtok skoro ráno v delte rieky Niger na juhu Nigérie po tom, ako sa pri krádeži paliva z potrubia nadýchli výparov ropných látok. Uviedla to miestna mimovládna organizácia, ktorú citovala agentúra AFP, píše TASR.
Centrum pre obhajobu práv mládeže a životného prostredia (YEAC-Nigeria) na základe informácií od svojej siete dobrovoľníkov a obhajcov ľudských práv v delte Nigeru, v oblasti Okrika v štáte Rivers, potvrdilo smrť najmenej 37 ľudí, ktorí zomreli po vdýchnutí výparov z ropných produktov.
YEAC-Nigeria uviedlo, že „mnoho ďalších ľudí je stále nezvestných“. Polícia incident potvrdila, počet obetí však neuviedla.
Organizácia YEAC-Nigeria doplnila, že mladí muži - podozriví z krádeže - pripojili svoje potrubie k miestu odberu na ropovode, ktorým sa za bežných okolností prepravuje surovina od producenta Indorama Eleme Petrochemical cez rafinériu v Port Harcourte k plavidlám. Muži pri krádeži odčerpávali ropný produkt z potrubia a zároveň ho prečerpávali do svojich člnov.
AFP doplnila, že krádeže ropy sú v Nigérii, ktorá je jedným z jej najväčších producentov v Afrike, vážnym problémom. Pašeráci tam poškodzujú potrubia, aby kradli surovú ropu, ktorú následne spracúvajú na palivo určené na predaj.
Centrum pre obhajobu práv mládeže a životného prostredia (YEAC-Nigeria) na základe informácií od svojej siete dobrovoľníkov a obhajcov ľudských práv v delte Nigeru, v oblasti Okrika v štáte Rivers, potvrdilo smrť najmenej 37 ľudí, ktorí zomreli po vdýchnutí výparov z ropných produktov.
YEAC-Nigeria uviedlo, že „mnoho ďalších ľudí je stále nezvestných“. Polícia incident potvrdila, počet obetí však neuviedla.
Organizácia YEAC-Nigeria doplnila, že mladí muži - podozriví z krádeže - pripojili svoje potrubie k miestu odberu na ropovode, ktorým sa za bežných okolností prepravuje surovina od producenta Indorama Eleme Petrochemical cez rafinériu v Port Harcourte k plavidlám. Muži pri krádeži odčerpávali ropný produkt z potrubia a zároveň ho prečerpávali do svojich člnov.
AFP doplnila, že krádeže ropy sú v Nigérii, ktorá je jedným z jej najväčších producentov v Afrike, vážnym problémom. Pašeráci tam poškodzujú potrubia, aby kradli surovú ropu, ktorú následne spracúvajú na palivo určené na predaj.