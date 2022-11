Pri Kréte sa ocitla v núdzi loď so stovkami migrantov

Atény 22. novembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž v utorok v oblasti juhozápadne od Kréty spustila operáciu na záchranu rybárskej lode so 400 až 500 migrantmi na palube. Operácia sa uskutočňuje za veľmi silného vetra, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa pobrežnej stráže.



Pobrežná stráž prijala tiesňové volanie krátko po polnoci. Pomoc lodi v núdzi už počas noci poskytovalo aj niekoľko lodí plaviacich sa v okolí.



Kvôli posilneným hliadkam gréckej pobrežnej stráže a Európskej agentúry pre dohľad nad hranicami (Frontex) v Egejskom mori teraz pašeráci migrantov častejšie využívajú dlhšiu a nebezpečnejšiu cestu na juh od Kréty.



Grécko, Taliansko a Španielsko patria medzi krajiny, ktoré ľudia utekajúci z Afriky a Blízkeho východu ako vstupnú bránu do EÚ.



Grécka pobrežná stráž uviedla, že za prvých osem mesiacov roka zachránila približne 1500 ľudí, pričom za celý vlaňajší rok ich bolo zhruba 600.



Pokusy migrantov dostať sa do Európy na jeseň a v zime, keď je Stredozemné more rozbúrené a vanie silný vietor, sú veľkým rizikom - o to viac, že lode používané pašerákmi sú často v zlom technickom stave, poznamenala AFP.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od začiatku roka 2022 vo východnom Stredomorí doteraz zahynulo alebo sa stratilo 299 ľudí - za celý vlaňajší rok eviduje IOM 111 takýchto prípadov v tejto časti Stredomoria.