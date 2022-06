Pri Kréte zachránili 220 migrantov z lode, ktorú voľne unášalo more

Atény 28. júna (TASR) - Grécka pobrežná stráž a prechádzajúca nákladná loď v utorok zachránili približne 220 migrantov, ktorí sa plavili na rybárskej lodi. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá.



Skupina migrantov vyrazila z Libanonu s cieľom dostať sa do Talianska, informoval grécky rozhlas s odvolaním sa na prvotné informácie pobrežnej stráže. V dôsledku poruchy motora loď začalo unášať more juhovýchodne od gréckeho ostrova Kréta.



Migranti by mali byť aktuálne ubytovaní v tábore na neďalekom ostrove Kos.



V pondelok úrady na Cypre zaznamenali ďalšiu loď s približne 100 ľuďmi na palube, ako smeruje ku Kréte, dodáva DPA.