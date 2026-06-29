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Pri kúpaní zahynulo v Nemecku od piatku 15 ľudí vrátane detí
Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko.
Autor TASR
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Berlín 29. júna (TASR) - Od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v horúčavách najmenej 15 ľudí, uviedla tamojšia polícia, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA.
Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vytiahli z rieky Spréva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody.
Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. V prvom prípade našla skupina ľudí na gumenom člne popoludní muža, ktorý nejavil známky života. Incident sa stal v umelom jazere Jungfernheideteich vo verejnom parku v západnej časti Berlína. Štyridsaťdvaročného muža vytiahli z vody a začali s jeho oživovaním, záchranári však neskôr na mieste skonštatovali smrť.
Pri druhom incidente v mestskom prístave Tempelhofer Hafen v Berlíne našli na hladine bezvládne plávať 51-ročného muža. Hasiči ho síce z vody vytiahli, no podľa polície mu už nedokázali pomôcť.
Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj tri deti vo veku šesť, osem a 14 rokov, píše DPA.
Záchranári v piatok vytiahli z Bodamského jazera na hraniciach Nemecka so Švajčiarskom a Rakúskom telá dvoch starších plavcov. Tí skočili do vody z prenajatej lode ešte predchádzajúci deň a následne zmizli pod hladinou.
V nedeľu popoludní prehľadávali záchranné zložky aj Baltské more pri obci Scharbeutz v severnej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, kde pátrali po nezvestnom plavcovi. Akciu však ukončili bez úspechu.
Nemecko už niekoľko dní sužujú extrémne horúčavy, pričom teploty v niektorých oblastiach dosahujú alebo prekračujú 40 stupňov Celzia. Teplo je mimoriadne vyčerpávajúce aj preto, že na mnohých miestach zostávajú teploty vysoké aj počas noci. Skočiť do studenej vody môže byť v takýchto podmienkach osviežujúce, no pre ľudský organizmus to zároveň predstavuje vážnu záťaž na obehovú sústavu, pripomína DPA.
Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vytiahli z rieky Spréva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody.
Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. V prvom prípade našla skupina ľudí na gumenom člne popoludní muža, ktorý nejavil známky života. Incident sa stal v umelom jazere Jungfernheideteich vo verejnom parku v západnej časti Berlína. Štyridsaťdvaročného muža vytiahli z vody a začali s jeho oživovaním, záchranári však neskôr na mieste skonštatovali smrť.
Pri druhom incidente v mestskom prístave Tempelhofer Hafen v Berlíne našli na hladine bezvládne plávať 51-ročného muža. Hasiči ho síce z vody vytiahli, no podľa polície mu už nedokázali pomôcť.
Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj tri deti vo veku šesť, osem a 14 rokov, píše DPA.
Záchranári v piatok vytiahli z Bodamského jazera na hraniciach Nemecka so Švajčiarskom a Rakúskom telá dvoch starších plavcov. Tí skočili do vody z prenajatej lode ešte predchádzajúci deň a následne zmizli pod hladinou.
V nedeľu popoludní prehľadávali záchranné zložky aj Baltské more pri obci Scharbeutz v severnej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, kde pátrali po nezvestnom plavcovi. Akciu však ukončili bez úspechu.
Nemecko už niekoľko dní sužujú extrémne horúčavy, pričom teploty v niektorých oblastiach dosahujú alebo prekračujú 40 stupňov Celzia. Teplo je mimoriadne vyčerpávajúce aj preto, že na mnohých miestach zostávajú teploty vysoké aj počas noci. Skočiť do studenej vody môže byť v takýchto podmienkach osviežujúce, no pre ľudský organizmus to zároveň predstavuje vážnu záťaž na obehovú sústavu, pripomína DPA.