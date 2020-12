Pri kyberútoku na EMA sa hekeri dostali k dokumentom o vakcíne Pfizeru

Washington 9. decembra (TASR) - Pri kyberútoku na Európsku agentúru pre lieky (EMA) v Amsterdame sa útočníkom podaril "nezákonný prístup" k dokumentom, týkajúcim sa predloženia vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na schválenie tomuto regulačnému úradu Európskej únie. V stredu to oznámila firma Pfizer.



"Je dôležité v súvislosti s týmto prípadom poznamenať, že sa do žiadnych systémov BioNTechu ani Pfizeru nepodarilo preniknúť a nie sme si vedomí, že by sa niekto dostal k akýmkoľvek osobným údajom," uvádza sa v oznámení Pfizeru.



EMA, ktorá má o niekoľko týždňov rozhodnúť, či udelí osobitné schválenie dvom vakcínam proti koronavírusu, v stredu už skôr oznámila, že sa stala obeťou počítačového útoku.



Regulačný úrad Európskej únie pre lieky so sídlom v holandskom hlavnom meste Amsterdam uviedol, že prípad už vyšetrujú. Nespresnil však, kedy sa stal, a neposkytol ani ďalšie podrobnosti o tom, na čo sa útok zameriaval. "EMA nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti, kým prebieha vyšetrovanie. Ďalšie informácie budú dostupné neskôr," dodala regulačná agentúra.



Pred niekoľkými dňami EMA informovala, že rozhodnutie o podmienečnom schválení vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech urobí počas zasadnutia, ktoré sa bude konať najneskôr 29. decembra.