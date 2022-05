Pri Kyjeve našli v jednom z hrobov zastreleného Čecha

Kyjev/Praha 17. mája (TASR) - Neoznačené hroby s telami troch zastrelených mužov boli nájdené pri ukrajinskom meste Makariv, ležiacom asi 50 kilometrov západne od Kyjeva, a v jednom z nich objavili aj dokumenty obete, z ktorých vyplýva, že mala české občianstvo. V utorok o tom informovali noviny Ukrajinska pravda. Podľa polície Kyjevskej oblasti ide o vodiča kamióna, ktorý pôsobil na Ukrajine ako dobrovoľník. Správu priniesol tiež český spravodajský portál Novinky.cz.



"Dvaja ľudia boli zabití ranou do hlavy, jeden človek (ranou) do brucha," uviedol náčelník polície Kyjevskej oblasti Andrij Nebytov.



Zvyšné dve osoby zatiaľ neboli identifikované, ale mali na sebe civilné oblečenie, dodal náčelník.



Český dobrovoľník bol pri Makarive pokladaný za nezvestného od začiatku marca. V máji to uviedli reportéri českého servera Voxpot Magdaléna Slámová a Vojtěch Boháč, ktorých na začiatku marca na Ukrajine ostreľovali vo vozidle pri Makarive.



Po zverejnení reportáže sa s novinármi skontaktovala pani Simona, podľa ktorej sa v rovnakom čase na podobnom mieste mal pohybovať jej manžel Tomáš, vodič kamióna. Chcel pomáhať s odvozom ľudí do bezpečia, od 2. marca sa mu však už nedalo dovolať, približujú Novinky.cz.



České ministerstvo zahraničných vecí na začiatku mája informovalo, že na Ukrajine je nezvestný český občan.



Podľa ukrajinskej polície sa hroby nachádzali na oboch stranách cesty. Makariv na začiatku vojny obsadili ruské jednotky, ktoré sa pokúšali ovládnuť metropolu Kyjev. V tejto oblasti prebiehali tvrdé boje a okupanti zabíjali civilistov, čo sa najviac ukázalo v Buči, kde sa našiel hromadný hrob, pripomínajú Novinky.cz.