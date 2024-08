Pri Kyjeve zadržali vedúcich náborových stredísk za prijímanie úplatku

Kyjev 16. augusta (TASR) - Na Ukrajine zadržali vedúcich dvoch náborových stredísk neďaleko Kyjeva za prijímanie úplatkov výmenou za oslobodenie brancov. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na miestne médiá.



Spravodajský webový portál Ukrajinska pravda uviedol, že pri prehliadkach kancelárií a bytov na predmestiach miest Buča a Boryspil boli objavené a zhabané balíky peňazí.



Vedúci náborových centier a ich komplici údajne zinkasovali za svoje služby spolu približne milión dolárov.



Z prebiehajúcich vyšetrovaní vyplýva, že vedúci pracovníci organizovali falšovanie lekárskych potvrdení, na základe ktorých boli mladí muži vyhlásení za nespôsobilých pre vojenskú službu, čím ich následne vyradili z ďalšej registrácie.



Spočiatku identifikovali 20 osôb, ktoré sa údajne pokúsili využiť túto metódu, aby sa vyhli vojenskej službe.



Mladí Ukrajinci sa snažia rôznymi spôsobmi vyhnúť brannej povinnosti. Mnohí sa jednoducho pokúšajú prekročiť zelenú hranicu do susedných krajín. Pre zvýšené kontroly teraz pašerácke gangy hľadajú nové spôsoby, ako za nemalé peniaze prepraviť utekajúcich brancov do zahraničia - väčšinou do Rumunska.