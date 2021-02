Pri Lampeduse zachránili 47 migrantov z prevráteného plavidla

Rím 20. februára (TASR) - Plavidlo s desiatkami migrantov sa prevrátilo 15 námorných míľ od pobrežia talianskeho ostrova Lampedusa. Talianskej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 47 osôb, po ďalších prípadných preživších pátra vrtuľník, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie pobrežnej stráže.



Podľa neho sa plavidlo prevrátilo vo chvíli, keď príslušníci pobrežnej stráže premiestňovali migrantov palubu svojich lodí. Zachránení migranti tvrdia, že päť osôb je stále nezvestných.



Úrady zatiaľ nešpecifikovali, odkiaľ migranti pochádzajú.



Prílev migrantov do Talianska v posledných dňoch zosilnel. Od štvrtka dorazilo na Lampedusu 302 migrantov, ďalších 56 sa vylodilo na ostrove Pantelleria.



Od začiatku tohto roka do 19. februára sa do Talianska dostalo podľa údajov ministerstva vnútra po mori 2931 žiadateľov o azyl, v predchádzajúcom roku ich bolo v rovnakom období 2065 a v roku 2019 iba 227.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v tejto súvislosti informoval, že líbyjská pobrežná stráž v piatok vrátila do Tripolisu 341 ľudí, ktorí sa chceli vydať na plavbu do Európy v štyroch gumených člnoch. Od začiatku tohto roku bolo týmto spôsobom do Líbye vrátených okolo 2500 ľudí.