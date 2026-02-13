Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Pri lavíne vo francúzskych Alpách zahynuli traja lyžiari

.
Lyžiari, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Podľa správcu miestnych zjazdoviek Cedrica Bonnevieho sa incident vyšetruje.

Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Traja lyžiari v piatok zahynuli po tom, čo ich zmietla lavína v luxusnom francúzskom alpskom lyžiarskom stredisku Val d'Isere pri hraniciach s Talianskom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Podľa správcu miestnych zjazdoviek Cedrica Bonnevieho sa incident vyšetruje. Predbežné informácie naznačujú, že jednu z obetí lavína zasiahla vysoko na horskom svahu. Zvyšní dvaja lyžiari sa pohybovali v rámci päťčlennej skupiny pod vedením profesionálneho sprievodcu. Skupina sa nachádza v nižšie položenej časti svahu a blížiacu sa lavínu nevidela.

Príčina vzniku lavíny nie je známa. Francúzska meteorologická služba vo štvrtok upozornila na zvýšené lavínové nebezpečenstvo v oblasti.

Počet obetí lavín počas aktuálnej sezóny v Alpách rastie. Celkovo si už vo francúzskych, švajčiarskych a rakúskych Alpách vyžiadali životy viac ako 20 lyžiarov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien