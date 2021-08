Pri lesnom požiari zhorela desiatka domov, päť ľudí hospitalizovali

Atény 1. augusta (TASR) - Približne desiatku domov zničil v sobotu lesný požiar, ktorý vypukol v blízkosti tretieho najväčšieho gréckeho mesta Patras. Pre problémy s dýchaním zároveň museli hospitalizovať piatich ľudí. S odvolaním sa na vyjadrenia tamojších úradov o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Miestny hasičský zbor uviedol, že do boja s požiarom vyčíňajúcim na polostrove Peloponéz - v oblasti zhruba 210 kilometrov západne od hlavného mesta Atény - bolo nasadených 145 hasičov, 50 nákladných áut, a tiež osem lietadiel a vrtuľníkov.



Pre požiar evakuovali úrady ľudí z piatich dedín, a tiež z turistického rezortu Loggos na pobreží. Úrady informovali, že v oblasti zhorelo zhruba desať domov a piatich ľudí previezli do nemocníc v regióne pre problémy s dýchaním.



V oblasti bola zatvorená jedna diaľnica. Rovnako bol uzatvorený aj most Rio-Antirio vedúci cez Korintský záliv, ktorý spája Peloponéz s pevninským Gréckom. Premávka na zmienených dopravných komunikáciach sa obnovila v sobotu večer, informovala grécka tlačová agentúra ANA.



Podľa gréckeho úradu civilnej ochrany vypuklo za posledných 24 hodín v krajine dovedna 56 lesných požiarov, z ktorých väčšinu sa však hasičom podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.



Grécko trápia lesné požiare každé leto. Experti však upozorňujú na to, že globálne otepľovanie zvyšuje ich frekvenciu aj intenzitu. Grécko zároveň od piatka zažíva ďalšiu vlnu horúčav; podľa meteorológov sa tam teploty pohybujú okolo 42 až 44 stupňov Celzia.



Lesný požiar v utorok zúril aj na úpätí vrchu Pendeli severovýchodne od Atén. Obete ani zranených si však nevyžiadal. V rovnakej oblasti došlo v júli 2018 k obzvlášť ničivému požiaru, ktorý si vyžiadal 102 životov a je považovaný za vôbec najhorší lesný požiar zaznamenaný na území Grécka.