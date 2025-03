Pri leteckom útoku armády v Mjanmarsku zahynulo 11 ľudí

Nepjito 24. marca (TASR) - Letecký útok mjanmarskej vojenskej junty na zdravotnícku kliniku v odľahlej obci si vyžiadal životy 11 ľudí vrátane jedného lekára a jeho manželky. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



V Mjanmarsku od vojenského prevratu v roku 2021 zúri občianska vojna medzi vládnucou vojenskou juntou, povstalcami odmietajúcimi uznať legitimitu prevratu a inými ozbrojenými etnickými skupinami.



Podľa obyvateľov obce Nam Kchar v Majwejskej oblasti na západne krajiny sa letecký útok odohral v sobotu ráno. Oblasť kontrolujú opoziční povstalci.



"(Lietadlo) letelo veľmi nízko a keď sme sa schovali, počul som hlasný výbuch bomby," uviedol v nedeľu anonymný zdroj agentúry AFP. "Keď som išiel vyčistiť oblasť, videl som len kusy ľudských tiel," dodal.



Očití svedkovia pre AFP uviedli, že lekár pracujúci v zdravotníckom centre spoločne so svojou manželkou patria k jedenástim mŕtvym. "Armáda v posledných mesiacoch častejšie letecky útočí a všetci civilisti sa veľmi boja. Počúvajú zvuky vojenských stíhacích lietadiel a pripravujú sa schovať," uviedol jeden z občanov.



Armáda vojenskej junty v uplynulých mesiacoch utrpela veľké územné straty, no podľa analytikov jej silné letectvo podporované Ruskom pomáha vo vyrovnanom boji s ostatnými skupinami.



Podľa údajov neziskovej organizácie Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) armáda v roku 2024 útočila na civilné ciele takmer 800-krát, pričom toto číslo oproti roku 2023 narástlo trojnásobne.