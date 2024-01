Obetí leteckých nehôd ubudlo: V roku 2023 zahynulo 80 ľudí

Berlín 2. januára (TASR) — Pri nehodách dopravných lietadiel prišlo v roku 2023 na celom svete o život iba 80 ľudí vrátane ôsmich členov posádky, oznámil v utorok Spolkový zväz nemeckého leteckého priemyslu (BDL). Ide o druhý najnižší počet od roku 1970, informuje agentúra DPA.



BDL uviedol, že do štatistiky sú započítané lietadlá s kapacitou najmenej 14 miest na sedenie. DPA v súvislosti s obeťami nehôd konštatuje, že ide o pôsobivý údaj aj vzhľadom na to, že podľa Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) v roku 2023 využilo leteckú dopravu 4,6 miliardy ľudí.



To je 14-krát viac v porovnaní s rokom 1970, tento spôsob dopravy sa teda stal oveľa bezpečnejším. Ešte v 90. rokoch 20. storočia každoročne zomrelo pri leteckých nehodách viac ako 1000 ľudí.



BDL spresnil, že analyzované dáta sa týkali len dopravných lietadiel, keďže údaje o nehodách menších strojov neboli pôvodne k dispozícii. Nehody vojenských lietadiel tiež neboli zaznamenané.



DPA dodáva, že v rámci nákladnej leteckej dopravy sa v roku 2023 nestala nehoda so smrteľnými následkami.



Najtragickejšou bola havária lietadla ATR 72 aerolínii Yeti Airlines v Nepále, pri ktorej v januári 2023 zahynulo všetkých 72 ľudí na palube vrátane štyroch členov posádky.