Pri líbyjskom pobreží prišlo o život 22 migrantov z Mali

Ženeva 5. júla (TASR) - Pri líbyjskom pobreží zahynulo 22 migrantov. S odvolaním sa na pozostalých, ktorí informovali o smrti obetí na utopenie a dehydratáciu, to v utorok uviedla OSN. Ako spresnila agentúra AFP, všetci migranti boli pôvodom z Mali a boli medzi nimi aj tri deti.



Gumený čln, na ktorom sa plavilo 83 ľudí, sa na mori dostal do problémov 22. júna.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v utorok informovala, že líbyjskej pobrežnej stráži sa z tohto člna podarilo zachrániť 61 ľudí, tiež väčšinou z Mali. V potápajúcej sa lodi na mori strávili deväť dní. Zachránených dopravili späť na breh.



Agentúra Reuters uviedla, že v prvom štvrťroku roku 2022 došlo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi k "významnému zvýšeniu" tokov migrantov cez Niger a Mali do severnej Afriky.



Analytici sa domnievajú, že ide o vplyv pandémie choroby COVID-19 a ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine.