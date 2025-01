Pri likvidácii lesných požiarov v Kalifornii pomáhajú aj väzni

Los Angeles 9. januára (TASR) - Do boja s lesnými požiarmi v americkom štáte Kalifornia môžu hasiči od štvrtka vďaka zoslabnutiu vetra Santa Ana nasadiť aj lietadlá. Niekoľko z nich vyslala aj Kanada, ktorej premiér Justin Trudeau ponúkol aj ďalšie formy pomoci, informovala televízia NBC News, píše TASR.



S pomocnými prácami v teréne i hasením ohňa bude pomáhať aj asi 400 väzňov, napísal denník Washington Post. Dodal, že ide o hasičov odsúdených na tresty odňatia slobody za menšie priestupky.



Podľa denníka Los Angeles Times na veľkej časti územia okresu Los Angeles je vyhlásený najvyšší stupeň požiarneho rizika, ktorý bude platiť prinajmenšom do piatka večera miestneho času.



Bezprecedentné lesné požiare v metropolitnej oblasti Los Angeles si vyžiadali už najmenej päť obetí na životoch. Úrady sa pritom obávajú, že v obhorených troskách budov sa nájdu ďalšie telá obetí, informovala agentúra AFP.



Príkaz na evakuáciu dostalo viac ako 130.000 obyvateľov oblasti Los Angeles. Pomoc pri nej okrem Červeného kríža a iných dobrovoľníckych organizácií ponúklo aj viacero firiem: Uber ponúka bezplatnú prepravu evakuantov do bezpečných oblastí a Airbnb zasa bezplatné dočasné bývanie.



Hasiči sa stále snažia dostať pod kontrolu niekoľko požiarov, ktorým medzičasom priradili rôzne názvy.



Najväčší z nich - s názvom Palisades - sa rozprestiera medzi Malibu a Santa Monicou pozdĺž pobrežia Tichého oceánu. Horí tam na ploche 70 km2 a hasičom sa boj s ním nedarí, podobne ako ani v prípade požiaru v okrese Eaton, kde oheň zachvátil územie s rozlohou 42 km2, a Fire Sunset, ktorý sa šíri cez bohatú štvrť Hollywood Hills. Hurst Fire na ploche 3,4 km2 majú hasiči pod kontrolou na desať percent. Najúspešnejší sú pri hasení Lidia Fire - zlikvidovali ho na 40 percentách z jeho plochy 1,4 km2.



Bez elektriny je v Kalifornii momentálne viac ako 200.000 domácností. Varovania úradov pred výrazne zhoršenou kvalitou ovzdušia a splodinami horenia sa týkajú asi 17 miliónov obyvateľov Kalifornie, doplnila agentúra AP. Mesto Pasadena, ležiace neďaleko Los Angeles, zasa upozornilo, že pitná voda môže byť v dôsledku požiarov nebezpečná. Odporučili používať vodu z vodovodu až po prefiltrovaní alebo prevarení.



Prezident Joe Biden po návrate zo smútočných obradov na počesť zosnulého exprezidenta USA Jimmyho Cartera zvolal do Bieleho domu poradu svojej administratívy, aby koordinovala federálnu podporu pre úrady v Kalifornii, uviedla agentúra AP.



V tejto situácii Bidenov nástupca v Bielom dome republikán Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social pripísal zodpovednosť za požiare v okolí Los Angeles kalifornskému demokratickému guvernérovi Gavinovi Newsomovi a jeho údajne chybným rozhodnutiam v oblasti životného prostredia.



Trump tvrdil, že hasičom v Kalifornii dochádza voda v dôsledku environmentálnej politiky demokratov, ktorá spočíva v odvádzaní dažďovej vody na ochranu "zbytočných rýb (z čeľade) koruškovité". Podľa amerických médií však väčšina vody používanej v Los Angeles pochádza z rieky Colorado a využíva ju predovšetkým poľnohospodársky sektor.



Požiar v okrese Los Angeles komentoval aj miliardár Elon Musk, ktorý v statusoch na sieti X spochybnil tvrdenia vedcov, že klimatické zmeny spôsobuje ľudská činnosť. Okrem toho tvrdil, že za nezvládanie požiarov v okrese Los Angeles môže aj politika inklúzie menšín pri nábore hasičov.