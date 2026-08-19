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Štvrtok 20. august 2026
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Pri Madride vypukol nový požiar

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Kamil Piško

Požiar vypukol v čase, keď teplota v oblasti vystúpila na 36 stupňov Celzia a plamene rozdúchaval silný vietor.

Autor TASR
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Madrid 19. augusta (TASR) — V regióne Sierra Oeste ležiacom juhozápadne od španielskej metropoly Madrid vypukol v stredu nový lesný požiar, ktorý si vynútil uzavretie obce Aldea del Fresno a evakuáciu viacerých domov v jej okrajových častiach. TASR o tom informuje na základe správ telerozhlasu RTVE a agentúry AFP.

Úrady nariadili približne 3500 obyvateľom, aby zostali doma. Požiar je podľa nich „v štádiu stabilizácie“ a doteraz zasiahol územie s rozlohou približne 250 hektárov. Na mieste zasahuje deväť lietadiel a 33 kusov inej techniky. Uzatvorené museli byť úseky ciest M 510 a M 507.

Požiar vypukol v čase, keď teplota v oblasti vystúpila na 36 stupňov Celzia a plamene rozdúchaval silný vietor.

V regióne Sierra Oeste už v júli vyčíňal rozsiahly požiar, ktorý zasiahol 17 obcí a spálil územie s rozlohou 27.000 hektárov.

Podobne ako iné európske štáty aj Španielsko tento rok zažilo niekoľko vĺn extrémnych letných horúčav, čo vytvorilo ideálne podmienky pre vznik lesných požiarov.
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