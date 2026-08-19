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Pri Madride vypukol nový požiar
Požiar vypukol v čase, keď teplota v oblasti vystúpila na 36 stupňov Celzia a plamene rozdúchaval silný vietor.
Autor TASR
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Madrid 19. augusta (TASR) — V regióne Sierra Oeste ležiacom juhozápadne od španielskej metropoly Madrid vypukol v stredu nový lesný požiar, ktorý si vynútil uzavretie obce Aldea del Fresno a evakuáciu viacerých domov v jej okrajových častiach. TASR o tom informuje na základe správ telerozhlasu RTVE a agentúry AFP.
Úrady nariadili približne 3500 obyvateľom, aby zostali doma. Požiar je podľa nich „v štádiu stabilizácie“ a doteraz zasiahol územie s rozlohou približne 250 hektárov. Na mieste zasahuje deväť lietadiel a 33 kusov inej techniky. Uzatvorené museli byť úseky ciest M 510 a M 507.
Požiar vypukol v čase, keď teplota v oblasti vystúpila na 36 stupňov Celzia a plamene rozdúchaval silný vietor.
V regióne Sierra Oeste už v júli vyčíňal rozsiahly požiar, ktorý zasiahol 17 obcí a spálil územie s rozlohou 27.000 hektárov.
Podobne ako iné európske štáty aj Španielsko tento rok zažilo niekoľko vĺn extrémnych letných horúčav, čo vytvorilo ideálne podmienky pre vznik lesných požiarov.
Úrady nariadili približne 3500 obyvateľom, aby zostali doma. Požiar je podľa nich „v štádiu stabilizácie“ a doteraz zasiahol územie s rozlohou približne 250 hektárov. Na mieste zasahuje deväť lietadiel a 33 kusov inej techniky. Uzatvorené museli byť úseky ciest M 510 a M 507.
Požiar vypukol v čase, keď teplota v oblasti vystúpila na 36 stupňov Celzia a plamene rozdúchaval silný vietor.
V regióne Sierra Oeste už v júli vyčíňal rozsiahly požiar, ktorý zasiahol 17 obcí a spálil územie s rozlohou 27.000 hektárov.
Podobne ako iné európske štáty aj Španielsko tento rok zažilo niekoľko vĺn extrémnych letných horúčav, čo vytvorilo ideálne podmienky pre vznik lesných požiarov.