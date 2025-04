Pri masívnom požiari v Malajzii utrpelo zranenia už viac ako 100 ľudí

Kuala Lumpur 1. apríla (TASR) - Obrovský požiar spôsobený prasknutým potrubím pri malajzijskej metropole Kuala Lumpur si v utorok vyžiadal už najmenej 112 zranených, informovali tamojšie úrady. Pre popáleniny, problémy s dýchaním a ďalšie ťažkosti odviezli 63 z nich do miestnych nemocníc. Požiar zničil aj najmenej 49 domov, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Národná ropná spoločnosť Petronas uviedla, že požiar vypukol okolo 8.10 h miestneho času (2.10 h SEČ) a zasiahnuté asi 500 metrov dlhé potrubie bolo neskôr izolované. Uzavretie jeho ventilov podľa malajzijských predstaviteľov požiar nakoniec uhasí.



Plamene v istom bode siahali až do výšky 66 metrov a dostatočne sa zmiernili až približne šesť hodín od vypuknutia požiaru, čo umožnilo hasičom priblížiť sa k nemu, informoval tamojší hasičský zbor pre noviny Star.



Požiar vypukol v meste Puchong asi 28 kilometrov od malajzijskej metropoly a vynútil si evakuáciu blízkych obydlí. Žiadne obete doposiaľ hlásené neboli, no predošlé správy z miestnych úradov informovali o viacerých ľuďoch uviaznutých pod troskami.



Celkový rozsah škôd ani príčina prasknutia potrubia nateraz známe nie sú. Podľa štátnej tlačovej agentúry Bernama zriadila vláda núdzové centrá v dvoch miestnych mešitách.