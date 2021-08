Pri meste Kočani vypukol rozsiahly požiar, nasadili armádu

Skopje 3. augusta (TASR) - Mohutný požiar zachvátil v pondelok okolie mesta Kočani vo východnej časti Severného Macedónska. Tamojší prezident Stevo Pendarovski nariadil armáde, aby sa podieľala na jeho hasení v celej svojej kapacite, informoval spravodajský server Novamakedonija.com.mk.



Požiare vypukli na viacerých miestach východnej i juhovýchodnej časti krajiny. Mesto Kočani sa nachádza zhruba 100 kilometrov východne od severomacedónskeho hlavného mesta Skopje. Podľa médií sa oheň priblížil už aj k obydliam, pričom zhorelo niekoľko starých domov. Obyvateľom spôsoboval ťažkosti aj hustý dym, ktorý sa v oblasti šíril.



Prezident Pendarovski na sociálnej sieti Facebook uviedol, že armáda do boja s ohňom v Kočani nasadí aj vrtuľníky, tie však nemajú technické vybavenie na to, aby mohli lietať aj v noci. Ich nasadenie sa očakávalo v utorok v skorých ranných hodinách.



V priebehu pondelka sa k úsiliu dostať požiare pod kontrolu pripojilo približne 170 príslušníkov armády, dodal severomacedónsky prezident. Vydané bolo tiež nariadenie na mobilizáciu protipožiarnych tímov z celého okolia vrátane Skopje. Do hasenia požiaru v meste Kočani sa zapojili aj miestni obyvatelia, uviedli macedónske médiá.



Severomacedónsky premiér Zoran Zaev v utorok uviedol, že požiar v Kočani je vďaka profesionalite hasičov, pomoci z celej krajiny i solidarite občanov lokalizovaný a v boji s ohňom sa očakáva pomoc susedného Srbska a Bulharska.



S požiarmi v dôsledku mimoriadne vysokých teplôt bojujú aj okolité krajiny. V Grécku oheň od soboty zničil už viac než 3000 hektárov borovicových a olivových hájov. V dôsledku sucha a silného vetra sa vymkol spod kontroly rozsiahly požiar na dovolenkármi vyhľadávanom ostrove Rodos, kde v nedeľu došlo aj k dočasným rozsiahlym výpadkom elektriny.