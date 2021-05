Pri Mexiku vznikla prvá pomenovaná búrka pacifickej hurikánovej sezóny

Mexiko 10. mája (TASR) - Prvá pomenovaná tropická búrka tohtoročnej hurikánovej sezóny v Tichom oceáne sa v nedeľu vytvorila pri juhozápadnom pobreží Mexika. Meteorológovia však neočakávajú, že ohrozí pevninu, uviedla agentúra AP.



Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami očakáva, že tropická búrka Andres sa odkloní od pevniny nad otvorené more.



Búrka sa pri svojom vzniku nachádzala približne 960 kilometrov južne od južného cípu mexického polostrova Baja California. Sprevádzal ho vietor s maximálnou rýchlosťou 65 km/h.



Podľa predpovedí by búrka pravdepodobne čoskoro začať slabnúť a do utorka by mala zmeniť na tropickú tlakovú níž.