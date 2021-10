Pri Minsku našli masový hrob z druhej svetovej vojny

Minsk 21. októbra (TASR) - V Bielorusku objavili v lese masový hrob najmenej 8000 ľudí, ktorí sa počas druhej svetovej vojny stali obeťami nemeckých okupačných síl. Oznámila to vo štvrtok bieloruská prokuratúra, informuje rakúska stanica ORF.



Odborníci našli v masovom hrobe ležiacom blízko vojenského výcvikového priestoru neďaleko hlavného mesta Minsk zvyšky kostí, ošatenia, topánok a munície, ktoré teraz musia preskúmať. Prokuratúra uviedla, že nacistické oddiely na toto miesto v rokoch 1941 – 1944 doviedli civilistov i vojakov z okolia Minsku a postrieľali ich. Ich telá ležia v hĺbke do piatich metrov.



V okolí hrobov objavili i veľký počet nábojníc. Presnejšie informácie z vyšetrovania majú byť zverejnené neskôr. Na pátraní sa podieľali aj špecialisti ministerstva obrany.



Bieloruská prokuratúra počíta s tým, že v danej oblasti by sa mohlo nachádzať najmenej sedem masových hrobov s pozostatkami celkovo 38.000 ľudí.



Hitlerovské Nemecko zaútočilo na Sovietsky zväz pred 80 rokmi. Vo vtedajšej Bieloruskej sovietskej socialistickej republike zaznamenali najvyšší počet obetí v Európe – 27 miliónov. Len na území dnešného Bieloruska prišla o život približne štvrtina obyvateľstva.