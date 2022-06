Pri Moldavsku zadržali ukrajinského poslanca, pátra po ňom Bielorusko

Kyjev/Kišiňov 6. júna (TASR) - Moldavská pohraničná polícia zadržala na moldavských hraniciach ukrajinského zákonodarcu Jevhena Jakovenka. K zadržaniu došlo v nedeľu na žiadosť medzinárodnej policajnej organizácie Interpol, informovala agentúra Reuters.



Šéf Interpolu v Moldavsku Viorel Tentiu spresnil, že po Jakovenkovi bolo vyhlásené pátranie na základe obvinení z úplatkárstva a korupcie, ktoré voči ukrajinskému poslancovi vzniesli úrady v Bielorusku.



Reuters však súčasne podotkol, že vo verejne dostupných zoznamoch hľadaných osôb, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Interpolu, Jakovenkovo meno v nedeľu večer nefigurovalo.



Agentúre Reuters sa nepodarilo ani kontaktovať príslušných ukrajinských a bieloruských predstaviteľov.



Tlačová služba pohraničnej polície uviedla, že Jakovenko bol umiestnený do vyšetrovacej väzby.



Podľa moldavského spravodajského webu Deschide Bielorusko očakáva, že na Jakovenka vezmú do väzby a vydajú na stíhanie do Bieloruska.



Podľa informácií na webovej stránke ukrajinského parlamentu je Jakovenko poslancom za Doneckú oblasť. Kandidoval za stranu Vlasť (Baťkyvščina), ale momentálne je ako poslanec nezaradeným.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine vzrástli nedávno obavy, že Moldavsko by mohlo byť do nej zatiahnuté: stalo sa tak po tom, ako proruskí separatisti v odštiepeneckom moldavskom regióne Podnestersko ohlásili niekoľko útokov a výbuchov, z ktorých obvinili Kyjev.



Moldavsko – štát s približne 2,6 milióna obyvateľov, vklinený medzi Ukrajinu a Rumunsko – sa od konca roka 2020, keď nastúpila do funkcie prezidentka Maia Sanduová, hlási k prozápadnému smerovaniu. Sanduová vo voľbách porazila úradujúceho prezidenta nakloneného Moskve,



V Moldavsku žije veľká a vplyvná po rusky hovoriaca menšina a krajina má úzke hospodárske väzby na Moskvu, dodal Reuters.