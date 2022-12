VZÁCNY NÁLEZ: Pri Mŕtvom mori objavili mince spred 2200 rokov

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelskí archeológovia oznámili vzácny nález 15 strieborných mincí, pochádzajúcich približne z obdobia povstania Makabejcov, ktoré bolo v rokoch 167–161 pred n. l. Našli ich v máji počas prieskumu jaskýň v Judskej púšti pri Mŕtvom mori. TASR informuje podľa on-line denníka The Times of Israel.



Archeológovia objavili dobre zachovaný dutý drevený valček, v ktorom bolo 15 strieborných tetradrachiem zabalených v kuse purpurovej vlnenej látky. Tri najstaršie boli vyrazené za vlády egyptského kráľa Ptolemaia VI. v roku 176 pred n.l., ostatné pochádzali z obdobia 171-170 pred n.l., uviedli odborníci z Izraelského pamiatkového ústavu (IAA). Na jednej minci bolo po aramejsky vyrazené meno Šalmai.



Ide o prvý fyzický dôkaz, že počas násilnej helenizácie a prenasledovania za vlády Antiocha IV. Epifana sa Židia ukrývali v Judskej púšti. Majiteľ mincí pravdepodobne počas makabejského povstania zahynul.



"Keď nájdeme skrýšu plnú mincí, tá nám rozpráva príbeh o vojne. Inak totiž ľudia len tak ľahko neutečú a nevzdajú sa svojich úspor," povedal Eitan Klein z IAA. Nájdený poklad mal v tom čase hodnotu zhruba dvojmesačnej priemernej mzdy. "Nemôžete iba tak odísť a nechať toľko peňazí v jaskyni," dodal Klein.



"Boli v dobrom stave. Vyzerali, akoby ich tam niekto nechal pred dvoma týždňami," povedal archeológ Chajim Kohen z IAA. Nájdené mince budú v rámci "Týždňa izraelského dedičstva" počas Chanuky vystavené v Múzeu Hasmoneovcov v meste Modiin.



"Na trhu so starožitnosťami sme mince z toho obdobia našli od vykrádačov nálezísk. Teraz sme ich však po prvý raz našli počas vedeckých vykopávok. A preto nám tieto mince môžu lepšie rozprávať svoj príbeh," povedal Klein.



Archeológovia od roku 2017 systematicky skúmajú asi 500 jaskýň v Judskej púšti s cieľom nájsť a doplniť kumránske zvitky a zároveň predbehnúť vykrádačov archeologických nálezísk. Najnovší nález sa im podaril v jednej zo štyroch jaskýň údolia Wádí Murabbaat, ktoré ležia južnejšie od "prvej kumránskej jaskyne" kde v roku 1947 zvitky našli miestni beduíni.