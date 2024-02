Pri naháňačke s pašerákmi drog zomreli na mori dvaja gardisti

Madrid 10. februára (TASR) - Španielska Civilná garda v sobotu oznámila, že zadržala piatich ľudí po tom, čo počas prenasledovania narazila loď pašerákov drog do jej hliadkovacieho plavidla. Pri nehode zahynuli dvaja príslušníci civilných gárd, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



K incidentu prišlo v piatok pri španielskom prístave Barbate ležiacom neďaleko španielskeho prístavného mesta Cádiz. Civilná garda neskôr zadržala troch pasažierov pašeráckej lode. Dvaja ďalší zadržaní išli autom vyzdvihnúť posádku lode pašerákov.



Nehoda si okrem mŕtvych vyžiadala aj dvoch zranených španielskych dôstojníkov. Jeden zranený dôstojník zostal hospitalizovaný v nemocnici, no je mimo ohrozenia, uviedla civilná garda.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že mu je veľmi ľúto obetí na životoch.



Španielske médiá zverejnili tiež video z nočnej naháňačky lodí, do ktorej bolo zapojených niekoľko plavidiel.



Pri pobreží španielskeho mesta Cádiz prišlo už k niekoľkým konfrontáciám medzi pašerákmi a policou alebo colníkmi, pričom tam úrady tiež už zabavili aj veľké drogové zásielky. Španielsko je totiž jedným z hlavným tranzitných bodov pre narkotické látky privážané do Európy zo severnej Afriky.