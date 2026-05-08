Pri najnovších izraelských útokoch v Libanone zahynulo asi 12 ľudí
Autor TASR
Bejrút 8. mája (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že pri štvrtkových izraelských leteckých útokoch zahynulo najmenej 12 ľudí vrátane dvoch detí a zdravotníka. K novým úderom došlo deň po tom, čo Izrael zabil veliteľa libanonského militantného hnutia Hizballáh počas útoku na južné predmestia Bejrútu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
V samostatných vyhláseniach rezort informoval o 11 mŕtvych vrátane dvoch detí po útokoch na tri rôzne dediny v okrese Nabatíja.
Ďalší útok v okrese Mardžajún si vyžiadal život jedného zdravotníka zo záchrannej služby Islamského zdravotníckeho výboru napojeného na proiránsky Hizballáh a ďalšiemu spôsobil zranenia, uviedlo ministerstvo.
Libanonské štátne médiá vo štvrtok informovali o izraelských útokoch na viaceré južné mestá a dediny. Izraelská armáda (IDF) zároveň vydala nové varovania pre obyvateľov troch dedín severne od rieky Lítání, teda mimo oblasti obsadenej izraelskými vojakmi.
IDF vo štvrtok uviedla, že počas útoku z predchádzajúceho dňa na južné predmestia hlavného mesta zabila veliteľa elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci Hizballáhu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr vyhlásil, že „žiadny terorista nie je v bezpečí“ pred izraelskými útokmi, a prisľúbil to isté pre „každého, kto ohrozuje štát Izrael“.
Izraelské útoky si od začiatku najnovšieho konfliktu z 2. marca vyžiadali viac ako 2700 obetí a vyhnali z domovov viac ako milión ľudí - predovšetkým obyvateľov južného a východného Libanonu a južných predmestí Bejrútu, pripomína AFP.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa začalo o polnoci zo 16. na 17. apríla. Na juhu Libanonu však napriek nemu dochádzalo k bojom. Obe strany sa navzájom opakovane obvinili z jeho porušovania.
