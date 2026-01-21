Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Zahraničie

Pri najväčšej operácii proti výrobe drog v EÚ zaistili 9 ton narkotík

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Varšava 21. januára (TASR) - Pri najväčšej operácii proti výrobe a distribúcii syntetických drog v dejinách Európskej únie polícia zaistila vyše deväť ton narkotík, približne 1000 ton chemických prekurzorov a zadržala vyše 85 osôb v niekoľkých európskych krajinách. Podľa oznámenia veliteľstva poľskej polície sa vyšetrovanie začalo v roku 2022 na podnet policajtov z Vroclavu, informuje varšavský spravodajca TASR.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu