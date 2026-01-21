< sekcia Zahraničie
Pri najväčšej operácii proti výrobe drog v EÚ zaistili 9 ton narkotík
Autor TASR
Varšava 21. januára (TASR) - Pri najväčšej operácii proti výrobe a distribúcii syntetických drog v dejinách Európskej únie polícia zaistila vyše deväť ton narkotík, približne 1000 ton chemických prekurzorov a zadržala vyše 85 osôb v niekoľkých európskych krajinách. Podľa oznámenia veliteľstva poľskej polície sa vyšetrovanie začalo v roku 2022 na podnet policajtov z Vroclavu, informuje varšavský spravodajca TASR.
