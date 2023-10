Pri nálete na mesto Gaza prišlo o život 14 príbuzných vodcu Hamasu

Jeruzalem/Gaza 17. októbra (TASR) — Štrnásť rodinných príslušníkov vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismáíla Haníju zahynulo pri izraelskom nálete na štvrť Šajch Radwán v meste Gaza. S odvolaním sa na palestínske lekárske zdroje o tom v utorok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



O život prišiel Haníjov brat, ktorému dom patril, a synovec. Samotný Haníja, vysoký predstaviteľ politickej strany Hamas a v minulosti jeden z dvoch sporných premiérov palestínskej samosprávy, bol v čase útoku v Katare.



Hamas v utorok oznámil aj smrť jedného zo svojich najvyššie postavených veliteľov Ajmána Nufala, ktorý takisto prišiel o život pri nálete izraelskej armády.



Nufal bol členom vyššej vojenskej rady brigád Izaddína Kasáma, ktoré sú ozbrojeným krídlom hnutia Hamas a zodpovedal za centrálnu časť pásma Gazy. Bol spájaný aj s vytvorením operatívnej skupiny, ktorá koordinovala aktivity Hamasu, Palestínskeho islamského džihádu a ďalších militantov na tomto území.



Podľa agentúry AP Nufal prišiel o život pri nálete na utečenecký tábor Burajdž.



Jeho zabitie medzičasom potvrdila aj izraelská armáda, ktorá Nufala opísala ako "jednu z najdominantnejších postáv" Hamasu. Doplnila, že Nufal bol bývalým šéfom vojenskej rozviedky Hamasu a podieľal sa na výrobe zbraní a navádzaní rakiet vystreľovaných na Izrael.



Bol tiež zapojený do plánovania únosu Gilada Šalita, izraelského vojaka prepusteného v roku 2011 po viac ako piatich rokoch zadržiavania palestínskymi radikálmi.



Izraelská armáda v utorok oznámila aj zabitie Usámu Mazíního, ďalšieho vysoko postaveného veliteľa Hamasu.



Izraelská armáda sa v rámci svojich cielených útokov v pásme Gazy zameriava na úkryty, infraštruktúru a veliteľské centrá Hamasu. Od začiatku svojej operácie pri nich prišlo o život niekoľko veliteľov alebo predstaviteľov Hamasu.



Tieto útoky sú odvetou za vpád kománd ozbrojencov Hamasu do izraelského pohraničia, ku ktorému došlo 7. októbra a bol sprevádzaný mohutnou raketovou paľbou siahajúcou hlboko do izraelského vnútrozemia. Prienik kománd sprevádzalo vraždenie izraelských civilistov i vojakov i únosu takmer 200 osôb do pásma Gazy.