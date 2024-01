Pri nálete na Damask prišli údajne o život aj proiránski ozbrojenci

Bejrút 29. januára (TASR) - Medzi šiestimi obeťami útoku, ku ktorému došlo v pondelok na predmestí sýrskej metropoly Damask, sú údajne aj proiránski ozbrojenci, informovala agentúra AFP.



Sýrske médiá a opozičné ľudskoprávne centrum tento nálet pripísali izraelskej armáde. Jej hovorca však záležitosť odmietol komentovať, napísal na svojom webe denník The Times of Israel.



Sýrsky provládny denník Dama Post napísal, že útokom bola zasiahnutá oblasť Akraba na okraji juhodamaského predmestia Sajjida Zajnab.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii zasa uviedlo, že útok zasiahol farmu, kde sídlia príslušníci libanonskej Iránom podporovanej militantnej skupiny Hizballáh a ďalších Iránom podporovaných frakcií.



"Izraelské útoky sa zamerali na základňu patriacu Hizballáhu a Iránskym revolučným gardám," pričom "o život prišlo šesť ľudí" vrátane proiránskych bojovníkov, deklaroval riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán, pričom dodal, že nie je jasné, či sú medzi mŕtvymi aj civilisti.



Predstaviteľ jednej zo skupín podporovaných Iránom, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, pretože nemal oprávnenie hovoriť o vojenských otázkach, podľa agentúry AP uviedol, že pri pondelkovom údere zahynuli dvaja sýrski občania. Zranení neboli žiadni príslušníci Hizballáhu, dodal tento zdroj.



V decembri sa v oblasti Sajjida Zajnab odohral útok, ktorý bol tiež pripisovaný Izraelu a pri ktorom zahynul iránsky generál Rází Musáví, dlhoročný poradca iránskych polovojenských revolučných gárd v Sýrii.



Izraelu sa pripisuje aj útok zo začiatku januára, keď v Bejrúte prišiel o život vysokopostavený veliteľ Hamasu Sálih Árúrí.



Agentúra AP pripomenula, že Izrael sa v posledných rokoch okrem iránskych zameral aj na palestínskych a libanonských predstaviteľov pôsobiacich v Sýrii.



V uplynulom období Izrael podnikol vo vládou kontrolovaných častiach vojnou zmietanej Sýrie stovky útokov. K zodpovednosti za ne sa hlási len zriedkavo; opakovane však deklaruje, že útočí na základne militantných skupín spojených s Iránom, ako je napr. libanonský Hizballáh, ktorý na podporu armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada vyslal tisíce bojovníkov.



Údery izraelskej armády na Hizballáh sa zintenzívnili po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorá je dôsledkom útoku teroristických kománd militantného hnutia Hamas a ďalších palestínskych formácií na Izrael zo 7. októbra 2023.



V rámci konfliktu na Blízkom východe došlo v nedeľu k ďalšej eskalácii, keď pri útoku bezpilotného lietadla na severovýchode Jordánska neďaleko sýrskych hraníc zahynuli traja americkí vojaci. Desiatky ďalších vojakov armády USA utrpeli zranenia.