Pri nálete v Gaze zomreli humanitárni pracovníci World Central Kitchen

Washington 2. apríla (TASR) - Viacero ľudí pracujúcich pre neziskovú charitatívnu organizáciu World Central Kitchen (WCK) so sídlom v USA zahynulo v pondelok pri izraelskom útoku v Pásme Gazy. Oznámil to José Andrés, zakladateľ tejto organizácie, ktorá sa venuje poskytovaniu potravinovej pomoci v problematických oblastiach. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry AFP.



Andrés na platforme X napísal, že WCK prišla pri pondelkovom nálete izraelských obranných síl (IDF) v Gaze o niekoľko svojich "sestier a bratov". Dodal, že smúti spoločne s ich príbuznými, priateľmi a celou WCK.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré ovláda militantné hnutie Hamas, predtým informovalo, že telá štyroch zahraničných humanitárnych pracovníkov a ich palestínskeho vodiča boli privezené do nemocnice v meste Dajr al-Balah po tom, ako ich vozidlo zasiahol izraelský nálet.



Hamas informoval, že zabití zahraniční pracovníci mali "britskú, austrálsku a poľskú" národnosť. Štátna príslušnosť štvrtej obete nie je známa, zatiaľ čo piatou obeťou zmieneného náletu bol palestínsky vodič a tlmočník tejto skupiny.



Izraelská armáda v reakcii na správu prisľúbila, že incident dôkladne prešetrí, aby zistila jeho okolnosti. Dodala, že s WCK "úzko spolupracuje"na úsilí o dodanie potrebnej pomoci Palestínčanom.



WCK sa podieľa na doručovaní potravinovej pomoci do Gazy na lodiach z Cypru, ako aj na výstavbe dočasného móla pri pobreží mesta Gaza, kde je možné takýto náklad vyložiť.



Pásmo Gazy je momentálne vystavené takmer úplnej blokáde a mimovládne organizácie a OSN obviňujú Izrael, že bráni dodávkam humanitárnej pomoci potrebnej pre 2,4 milióna obyvateľov, ktorí sa väčšinou sústreďujú v meste Rafah a jeho okolí na južnom cípe enklávy. Izrael obhajuje svoje konanie, ktorého hlavným cieľom je eliminácia radikálneho palestínskeho hnutia Hamas ako hlavného vykonávateľa teroristického útoku zo 7. októbra.



Izrael nalieha na OSN, aby zaistila a poslala Palestínčanom viac humanitárnej pomoci, zároveň však odmieta správy OSN a mimovládnych organizácií, že zdĺhavé inšpekcie izraelských úradov blokujú prepravu potravín a iných nevyhnutných komodít na pomoc palestínskym civilistom. OSN taktiež dlhodobo varuje, že severná časť Gazy je na pokraji hladomoru.