Pri náletoch v Mjanmarsku zahynulo podľa OSN najmenej 170 civilistov
Autor TASR
Ženeva 30. januára (TASR) - Najmenej 170 civilistov prišlo o život pri viac ako 400 leteckých útokoch mjanmarskej armády počas uplynulých takmer dvoch mesiacov, keď sa v troch fázach konali kontroverzné voľby vyhlásené vládnucou juntou. V piatok to s odvolaním sa na dôveryhodné zdroje uviedol Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Vedúci tímu OHCHR v Mjanmarsku James Rodehaver uviedol, že informácie o približne 408 náletoch pochádzajú z otvorených zdrojov a došlo k nim v období medzi decembrom 2025 a koncom minulého týždňa. Rodehaver zároveň varoval, že skutočné počty obetí môžu byť vyššie, keďže miestni obyvatelia majú strach z perzekúcií a získavanie informácií tak trvá oveľa dlhšie.
OHCHR poukázal tiež na to, že voľby sa uskutočnili iba v 263 z 330 miest a obcí, často výlučne v mestských centrách pod kontrolou armády a len vo veľmi obmedzenej miere v oblastiach s etnickým konfliktom.
Voľby, ktoré sa skončili krátko pred piatym výročím prevratu v Mjanmarsku, v piatok kritizoval aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Hlasovanie podľa neho ešte viac prehĺbilo zúfalstvo, ktorému sú od prevratu z 1. februára 2021 vystavení obyvatelia krajiny. Türk tvrdí, že mnohí ľudia sa rozhodli voliť alebo nevoliť čisto zo strachu, čo je v úplnom rozpore s ich medzinárodne garantovanými občianskymi a politickými právami.
Türk odsúdil skutočnosť, že počas piatich rokov vojenskej vlády v Mjanmarsku dochádzalo k potláčaniu politickej opozície, masívnemu svojvoľnému zatýkaniu a rozsiahlemu obmedzovaniu občianskej spoločnosti.
Strana solidarity a rozvoja Únie (USDP) podporovaná juntou tvrdí, že zvíťazila vo voľbách v Mjanmarsku, ktoré sa konali od 28. decembra do 25. januára. Išlo o prvé parlamentné voľby, ktoré usporiadala vojenská junta od zosadenia demokraticky zvolenej líderky Aun Schan Su Ťij. Podľa odborníkov je USDP v skutočnosti civilná zložka armády a bývalí armádni predstavitelia zastávajú v strane množstvo vysokých pozícií.
Mjanmarsko sa navyše zmieta v občianskej vojne, v ktorej prišli o život už tisíce ľudí. Junta sa usiluje potlačiť ozbrojený odpor Ľudových obranných síl (PDF), ako aj etnických ozbrojených skupín.
