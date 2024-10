Pri náraze nákladného auta do autobusovej zastávky sa zranilo 35 ľudí

Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Najmenej 35 ľudí sa v nedeľu zranilo po tom, čo vodič nákladného auta narazil do autobusovej zastávky v izraelskom meste Ramat ha-Šaron neďaleko Tel Avivu. Polícia vyšetruje incident ako úmyselný útok. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP, AP a stanice CNN.



Podľa predbežných zistení vodič kamiónu zároveň narazil aj do autobusu, z ktorého práve vystupovali cestujúci. Civilisti nachádzajúci sa na mieste incidentu páchateľa zastrelili, uviedla miestna polícia.



Šesť osôb je vo vážnom stave a ďalších päť ľudí utrpelo stredne ťažké zranenia, oznámila izraelská záchranná služba Červená Dávidova hviezda (MDA). Zranených previezli do štyroch miestnych nemocníc, informuje televízia CNN.



Podľa agentúry AP sa útok odohral v blízkosti sídla izraelskej tajnej služby Mosad.



Izrael si v nedeľu podľa hebrejského kalendára pripomína výročie útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra minulého roku. Mnohí zo zranených sú podľa portálu The Times of Israel (TOI) starší občania, ktorí vystúpili z autobusu a chystali sa na návštevu múzea pri príležitosti tohto výročia.