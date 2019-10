Pri násilnostiach v Barcelone utrpelo zranenia najmenej 44 ľudí

Barcelona 27. októbra (TASR) - Najmenej 44 ľudí utrpelo zranenia pri násilnostiach, ktoré vypukli po sobotňajších protestoch v španielskej Barcelone proti uväzneniu katalánskych lídrov. Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov.



Protesty pritiahli v sobotu večer do ulíc takmer 350.000 ľudí. Neskôr sa pred policajným oddelením v Barcelone zhromaždilo asi 10.000 demonštrantov, ktorí začali hádzať fľaše na policajtov a zapaľovali odpadkové koše. Polícia musela použiť silu a troch zadržala.



Protesty v Katalánsku sa začali v pondelok 14. októbra po tom, čo najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od 9 do 13 rokov za mrežami.