Pri násilnostiach v Dárfúre zahynulo najmenej 100 ľudí

Chartúm 13. júna (TASR) - Najmenej 100 ľudí zahynulo počas uplynulého týždňa v sudánskom regióne Dárfúr v dôsledku kmeňových násilností. V pondelok to uviedol koordinátor Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Toby Harward a miestny kmeňový predstaviteľ. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Eskaláciu násilia vyvolal spor o územie medzi kmeňmi arabského a afrického pôvodu v meste Kulbus v provincii Západný Darfúr.



Miestne arabské milície následne zaútočili na viacero obcí a vyhnali tak z domovov tisíce ľudí, dodal Harward.



Koordinátor UNHCR vyhlásil, že do oblasti by mali byť vyslané neutrálne ozbrojené zbory, ktoré by poskytli ochranu civilistom. "Ak nikto nezasiahne a násilie bude pokračovať, farmári nebudú môcť pestovať plodiny a nebude žiadna úroda," napísal Harward v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Podľa jedného z miestnych kmeňových vodcov bolo v približne 20 dedinách, ktoré vypálili milície, objavených najmenej 62 spálených tiel, pričom mnoho ľudí je stále nezvestných. Pred násilím podľa neho utieklo najmenej 5000 rodín. Útočníci sa údajne zmocnili aj vodných zdrojov, čo zhoršilo už aj tak nepriaznivú humanitárnu situáciu v oblasti.