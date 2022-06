Pri násilnostiach v Melille prišlo o život 18 migrantov

Madrid 25. júna (TASR) – Najmenej 18 obetí si vyžiadal piatkový pokus stoviek migrantov o prekonanie plota, ktorý oddeľuje španielsku severoafrickú enklávu Melilla od územia Maroka. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Tie pôvodne informovali, že o život prišlo päť migrantov. Bilanciu obetí zvýšilo 13 migrantov, ktorí podľahli svojim vážnym zraneniam utŕženým pri zrážkach s marockými a španielskymi bezpečnostnými zložkami.



Zranených bolo celkovo 76 migrantov, ako aj 140 policajtov, z toho päť vážne.



Asi 2000 migrantov sa priblížilo k hraniciam Melilly za úsvitu. Viac ako 500 z nich sa podarilo dostať do oblasti, kde sa vykonáva hraničná kontrola, keď prestrihli plot nožnicami.



Išlo o prvú udalosť tohto druhu, odkedy Španielsko a Maroko v marci urovnali svoje diplomatické vzťahy, ktoré boli napäté pre spor v spojitosti so Západnou Saharou.



Španielsky premiér Pedro Sánchez násilnosti v Melille odsúdil a obvinil z nich ""mafie obchodujúce s ľuďmi“.



Na severe Afriky sa nachádzajú dve španielske enklávy — okrem Melilly aj Ceuta. Hranica Melilly s Marokom meria 12 kilometrov, hranica s Ceutou má osem kilometrov. Migranti sa cez tieto hranice, ktoré sú chránené vysokými plotmi s ostnatým drôtom, videokamerami a strážnymi vežami, snažia dostať preliezaním plotov, plávaním pozdĺž pobrežia alebo ukrývaním sa vo vozidlách.