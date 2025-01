Pri nehodách dvoch člnov v Tunisku zomrelo 27 migrantov, 83 zachránili

Tunis 2. januára (TASR) — Dvadsaťsedem migrantov vrátane žien a detí zomrelo pri prevrátení dvoch člnov pri pobreží Tuniska. Ďalších 83 ľudí sa podarilo zachrániť. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP, pre ktorú to vo štvrtok uviedol predstaviteľ civilnej ochrany v pobrežnom meste Sfax.



Migranti, pochádzajúci z krajín subsaharskej Afriky, sa podľa neho chceli dostať sa do Európy.



Tuniská národná garda, pod ktorú spadá aj pobrežná stráž, oznámila, že záchranári naďalej pátrajú po prípadných ďalších nezvestných.



Tunisko je hlavnou východiskovou krajinou pre neregulárnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Ich najčastejším cieľom je taliansky ostrov Lampedusa, vzdialený od pobrežia Tuniska 150 kilometrov.



Pri stroskotaní plavidla pri meste Sfax zahynulo 18. decembra najmenej 20 migrantov zo subsaharskej Afriky, päť ďalších je nezvestných.



Tuniská ľudskoprávna skupina FTDES tvrdí, že v minulom roku po potopení plavidiel neďaleko pobrežia Tuniska zomrelo alebo je nezvestných 600 - 700 migrantov.