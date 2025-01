Pri nehodách so zábavnou pyrotechnikou zomrelo v Nemecku päť ľudí

Berlín 1. januára (TASR) — Najmenej päť ľudí prišlo o život pri nehodách súvisiacich so zábavnou pyrotechnikou na Silvestra v Nemecku. Informovala o tom agentúra DPA.



Na okraji mesta Geseke v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zomrel pri výbuchu petardy 24-ročný muž. Vyšetrovatelia zatiaľ nepredpokladajú, že by sa na nehode podieľali ďalšie osoby, uviedla policajná hovorkyňa.



Či išlo o nelegálnu pyrotechniku, sa preveruje. „Nevyzerá to, že by išlo o komerčne dostupný ohňostroj,“ povedala hovorkyňa.



Pri incidentoch v Sasku sa smrteľne zranili dve osoby, ktoré manipulovali so zábavnou pyrotechnikou. V meste Oschatz zomrel 45-ročný muž, ďalší 50-ročný muž prišiel o život v mestečku Hartha.



V Hamburgu zomrel pri výbuchu podomácky vyrobenej petardy 20-ročný mladík. Nešťastie sa podľa polície stalo v mestskej časti Ochsenwerder.



Ďalší človek sa smrteľne zranil v okrese Oberhavel na severe Brandenburska. Kriminálna polícia o tomto prípade zatiaľ neposkytla bližšie informácie.



Jedna osoba utrpela ťažké zranenia pri výbuchu zábavnej pyrotechniky v meste Havelsee v Brandenbursku.