Pri nehodách spôsobených poľadovicou v Nemecku zomreli štyria ľudia

Berlín 5. decembra (TASR) - Najmenej štyria ľudia prišli v utorok o život pri niekoľkých dopravných nehodách v dôsledku sneženia a poľadovice, ktoré zasiahli viaceré časti Nemecka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dvaja muži zomreli na juhu Bavorska, keď ich auto na šmykľavom úseku diaľnice smerom na Mníchov narazilo do nákladného auta. V Krušných horách na juhovýchode krajiny zahynul desaťročný chlapec. Autobus, v ktorom sa viezol, narazil do snežného pluhu a následne do stromu.



V spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko zomrela 57-ročná vodička po náraze do autobusu.



Letisko v bavorskej metropole Mníchov obnovilo v utorok napoludnie prevádzku po šesťhodinovom prerušení spôsobenom mrznúcim dažďom. Zatiaľ však funguje len v obmedzenom režime.



Silné sneženie, ktoré postihlo časti Bavorska ovplyvnilo prevádzku mníchovského letiska už v priebehu víkendu. V dôsledku obmedzení na letisku uviazli stovky cestujúcich.