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Pri nehode autobusu pri Lisabone zahynuli dvaja ľudia a 20 sa zranilo
Premiér Luis Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí.
Autor TASR
Lisabon 7. júla (TASR) - Pri havárii autobusu severozápadne od portugalského hlavného mesta Lisabonu zahynuli dve osoby. Ďalších 20 sa zranilo, z toho traja utrpeli vážne zranenia, uviedla v utorok miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Obidve obete čakali na autobus, keď do nich narazil (autobus),“ uviedol pre miestne médiá náčelník polície mesta Sintra Francisco Alves.
Na miesto nehody boli vyslané záchranné služby a psychologická podpora. Záchranári následne konštatovali, že obeťami boli ženy vo veku 30 a 40 rokov.
Premiér Luis Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí. „Zraneným prajem rýchle a úplné uzdravenie,“ napísal v príspevku na platforme X.
„Obidve obete čakali na autobus, keď do nich narazil (autobus),“ uviedol pre miestne médiá náčelník polície mesta Sintra Francisco Alves.
Na miesto nehody boli vyslané záchranné služby a psychologická podpora. Záchranári následne konštatovali, že obeťami boli ženy vo veku 30 a 40 rokov.
Premiér Luis Montenegro vyjadril sústrasť rodinám obetí. „Zraneným prajem rýchle a úplné uzdravenie,“ napísal v príspevku na platforme X.