Pri nehode autobusu s turistami na juhu Egypta zahynulo desať ľudí

Káhira 13. apríla (TASR) - Desať ľudí zahynulo pri stredajšej nehode autobusu na juhu Egypta. Oznámil to guvernér mesta Asuán a spresnil, že išlo o piatich Egypťanov, štyroch Francúzov a jedného občana Belgicka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Štrnásť ľudí vrátane ôsmich Francúzov a šiestich Belgičanov previezli záchranári do nemocnice so zlomeninami, odreninami a povrchovými poraneniami, uviedol vo vyhlásení guvernér.



Autobus plný turistov smeroval k známemu archeologickému nálezisku Abú Sumbul, ktoré sa nachádza asi 300 kilometrov južne od mesta Asuán. V skorých ranných hodinách došlo k zrážke autobusu s osobným autom, informovala AFP.



Mnoho egyptských ciest je v havarijnom stave a málokto tam dodržiava dopravné predpisy. Dopravné nehody v tejto krajine sú pomerne časté, v roku 2020 tam na cestách podľa oficiálnych údajov zahynulo asi 7000 ľudí, spresňuje AFP.