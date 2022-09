Na juhu Číny zahynulo 27 ľudí v autobuse smerujúcom do karantény

Peking 18. septembra (TASR) - Najmenej 27 ľudí prišlo o život pri nehode autobusu, ktorá sa v nedeľu odohrala na juhu Číny. Autobus prevážal pasažierov v súvislosti s koronavírusom do karanténneho zariadenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vozidlo so 47 cestujúcimi sa na diaľnici v provincii Kuej-čou prevrátilo nabok, uviedla miestna polícia. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ktoré ošetrili 20 osôb.



Predstavitelia provincie Kuej-čou potvrdili, že autobus smeroval z mesta Kuej-jang do karanténneho zariadenia. Dodali, že príčina nehody je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Rodinám obetí zároveň vyjadrili sústrasť a uviedli, že "je potrebné vziať si z tejto nehody ponaučenie".



Nateraz nie je jasné, či boli pasažieri autobusu pacienti s covidom alebo blízke kontakty nakazených osôb.



V Kuej-čou zaznamenali za uplynulé dva dni viac ako 900 nových prípadov nákazy koronavírusom. V dvojmiliónovom meste Kuej-jang miestni predstavitelia v septembri nariadili rozsiahly lockdown.



Nehoda vyvolala na sociálnych sieťach vlnu kritiky najmä v súvislosti s nulovou toleranciou covidu, ktorú Čína uplatňuje, upozorňuje AFP.



Dopravné nehody sú v Číne pomerne bežné. Dôvodom sú najmä nevyhovujúce bezpečnostné pravidlá, ktoré príslušné orgány kontrolujú len sporadicky, píše AFP.