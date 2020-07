Pri nehode autobusu v Číne zahynulo najmenej 21 ľudí

Peking 7. júla (TASR) - Najmenej 21 ľudí zahynulo, keď autobus, ktorý prepravoval študentov na každoročné prijímacie skúšky na vysokú školu, zišiel z cesty do jazera v juhozápadnej Číne.



Informovali o tom úrady a štátne médiá. Nehoda si vyžiadala aj 15 zranených, ktorých previezli do nemocnice.



K nehode došlo na brehu jazera Chung-šan v provincii Kuej-čou. Podľa záberov z bezpečnostných kamier zdieľaných na sociálnych médiách autobus najprv prešiel relatívne pomalou rýchlosťou cez most.



Následne však šofér z neznámych príčin s vozidlom prudko vybočil zo svojho - krajného - pruhu, prešiel cez najmenej päť jazdných pruhov - vrátane protismerných. Autobus potom prerazil zábrany na druhej strane cesty a vbehol po zráze do jazera.



Príčiny, ktoré viedli k nehode, zatiaľ nie sú známe. Úrady ich vyšetrujú.